Marciano (UISP): “Costruire reti di comunicazioni per sostenere l’attività sportiva” 

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Antonio Marciano, presidente Uisp Campania.

“Con il progetto Sport per tutti abbiamo l’obiettivo di costruire reti di comunicazioni per sostenere l’attività sportiva. Vogliamo valorizzare anche lo sport, mettendo a disposizione tutte le nostre abilità per la gente. Attiveremo dei tavoli di lavori tra sport; istituzioni e università. Cercheremo di assicurare, tramite lo sport, anche la salute. 2 milioni di italiani, dopo il covid, hanno smesso di fare sport e noi cercheremo di coinvolgere quante più persone possibile. Partiremo ad Ottobre, e per tutto l’anno andremo a seminare per costruire poi un documento che possa andare in mano alle istituzioni”.