Dopo l’avventura a Napoli ed il periodo non proprio esaltante al Genoa, sembrava che Maksimovic dovesse ricominciare da Lecce. Invece, stando a quanto afferma TMW, il futuro del difensore non sarà in Salento. Nonostante gli interessamenti dei neo promossi, l’ex azzurro ha infatti deciso di tornare alla Stella Rossa per motivi personali e lascerà dunque l’Italia.