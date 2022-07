Kim, il Napoli alza il pressing ma occhio a due big europee

Il Napoli, dopo aver ufficializzato Leo Ostigard, dopo una lunga rincorsa ed aver eluso le dirette concorrenti, ora pensa al sostituto di Koulibaly. Non è un mistero che piace e da mesi, il difensore Kim del Fenerbache. Come riporta Tmw i contatti ad Istanbul sono proseguiti con un emissario del club azzurro e le parti in causa. Il Rennes si è ormai defilato, anzi non ha più affondato il colpo. Detto ciò, secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è in agguato, visto che sembra che Bremer stia sfumando ed è difficile ad arrivare ad Akanji. Anche l’Everton si è mosso per il giocatore sud-coreano, ma i partenopei sono in netto vantaggio e nelle prossime ore se ne saprà di più.

La Redazione