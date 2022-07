Il ritorno al 4-3-3 anche per sopperire all’ eventuale partenza di Fabian

Guardando gli allenamenti in quel di Dimaro è molto facile notarlo: si va verso il 4-3-3. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano rosa, la scelta del “cambio modulo” potrebbe essere la soluzione di Spalletti a partenze che potrebbero verificarsi, ovvero quella di Fabian.

“Ed ecco che in queste prime due amichevoli è stato messo da parte il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3. Che sarebbe un modo anche per “camuffare” meglio l’eventuale partenza di Fabian Ruiz, un altro che fra meno di un anno è a scadenza di contratto. Con Lobotka (o Demme) vertice basso, le mezzali fra Anguissa, Zielinski ed Elmas assicurano comunque qualità e fisicità in fase di contenimento. Con la rapidità dei tre davanti si cercherà di sorprendere l’avversario. Anche senza Insigne e Mertens che si trovavano a occhi chiusi dopo nove anni insieme. E comunque c’è questo Kvaratskhelia che a Mastro Luciano garba assai e gli dedica sempre più tempo per chiedergli movimenti e atteggiamenti diversi”.