Torna il Pocho Lavezzi, almeno come commentatore. È una delle tre novità annunciate da Prima Video (Amazon) per la Champions League 2022/2023. Ad annunciarlo è stato Marco Foroni, head of Sport di Prime Video Italia, durante l’evento di presentazione che si è tenuto a Roma, come riportato da IlNapolista.

Ha fatto i nomi di Lavezzi Nesta e Oddo. Saranno i volti nuovi della squadra di giornalisti ed esperti di Prime Video. Lavezzi commenterà le partite del Napoli.