Giuntoli, DS Napoli: “Non siamo preoccupati, i tifosi devono avere fiducia, ho vissuto tanti cicli”

CONFERENZA GIUNTOLI – La conferenza di fine ritiro, un grande classico dedicato al bilancio tecnico-tattico con l’allenatore, si trasforma in una chiacchierata di mercato con Cristiano Giuntoli. «Ci sono troppe situazioni aperte e vogliamo che il mister pensi solo ad allenare». Proprio così: il Napoli sta vivendo una vera e propria rifondazione. E’ la fine di un’epoca: «Un rinnovamento, sì, ma non siamo preoccupati e i tifosi devono avere fiducia: in otto anni ho vissuto tanti cicli, ma la squadra è sempre rimasta forte e lo è anche ora. Abbiamo un gruppo di valore che va completato con un altro portiere del livello di Meret e un difensore che sostituisca Koulibaly. Abbiamo provato a convincere Kalidou in tutti i modi ma non è stato possibile». Kim Min–jae è il primo nome: è fiducioso? «Sempre». Nonostante Dybala abbia scelto la Roma: «Pensavamo fosse un’opportunità ma non lo era». Porte chiuse. Ma un nuovo spiraglio su Mertens: «La parola fine? Non so cosa accadrà in futuro». E ci risiamo: nessuno dichiara finita la storia infinita.

Fonte: CdS