Oggi il norvegese Ostigard con la squadra e poi, da domani a venerdì, programma personalizzato in solitudine per recuperare i giorni di ritiro perduti e mettersi al passo in vista della seconda fase della preparazione estiva. In programma da sabato a Castel di Sangro: «Non ho ancora avuto modo di conoscere per bene i compagni, ma ormai ci siamo: sono pronto».

Fonte: CdS