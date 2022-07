G. Inler, ex Napoli: “Sta facendo bene ed è cresciuto. Ruiz sta bene con la palla”

A Radio Marte è intervenuto Gökhan Inler, calciatore dell’Adana Demirspor: “Il gol al Chelsea a Londra? È stato molto importante perché lì passavamo se non ne prendevamo un altro. È stato un gol molto difficile perché era di contro balzo, secondo me è stato uno dei più belli tecnicamente. Chi preferisco tra i centrocampisti del Napoli? Sono tutti giocatori importanti, secondo me Lobotka sta facendo bene ed è cresciuto tanto. Sicuramente ha altre caratteristiche rispetto a me, è rapido. Anche Ruiz mi piace, sta bene con la palla. Sono diversi, dipende anche dal sistema con cui gioca il mister. Servono giocatori che abbiano grinta e fame. Ai giocatori che arrivano a Napoli va spiegato come funziona lì.”

Fonte: Radio Marte