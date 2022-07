G. Inler, ex Napoli: “Lo conosco, ho giocato contro di lui e segnato. Penso sia da…”

A Radio Marte è intervenuto Gökhan Inler, calciatore dell’Adana Demirspor: “Montella? Lui sta lavorando, sto vedo ogni giorno e lo aiuto con la lingua. Ha fatto bene l’anno scorso. Balotelli? Fare un acquisto come lui non è semplice e per noi era un obiettivo importante. Gli ho spiegato che da noi poteva rifarsi e rientrare in Nazionale, cosa che è successa. È stata una delusione per lui quando non l’hanno richiamato per la seconda volta in Nazionale per spingere l’Italia ed aiutarla. Ha lavorato sempre e ha fatto bene, è stato il secondo capocannoniere. Abbiamo visto qualcosa di Mario e spero possa fare bene anche quest’anno.

Kim? So benissimo di questo progetto su Kim. Lo conosco, ho giocato contro di lui e segnato. Penso sia da prendere subito. È uno che lavora, dà il massimo. Se il Napoli lo acquisterà, avrà un leone, perché lotta. Quando parlavo un anno fa con qualcuno di cui non faccio il nome, dissi di prenderlo se possibile. Io credo in lui, se il Napoli può prenderlo, deve prenderlo subito. Non ha niente di negativo”.

Fonte: Radio Marte