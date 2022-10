EURO CALCIO FEMMINILE – E. Linari (dif. Italia): “Io ci metto la faccia e dovremo capire dove abbiamo sbagliato”

In casa Italia c’è grande delusione per l’uscita nella fase a gironi degli Europei in Inghilterra e si cerca di analizzare dove si sono commessi gli errori. Ai microfoni di Giorgia Cenni di Sky le parole di Elena Linari. “E’ strano il clima qui in Inghilterra, qualche giorno fa c’erano le nuvole, oggi invece c’è il sole (ride nd.r.). Dispiace per l’eliminazione, perchè ci tenevamo ad andare avanti. Troppe responsabilità? Per certi versi ci devono far piacere, anzi se accusiamo questo, allora vuol dire che non si può puntare in alto. Io come la squadra ci mettiamo la faccia, capire dove abbiamo sbagliato e guardare altrove. Il professionismo è un passo importante, ma deve essere l’inizio di un percorso che si deve fare tutti insieme. Adesso dovremo concentrarci sulla qualificazione ai Mondiali e ottenerlo con le unghie e con i denti”.

Factory della Comunicazione

La Redazione