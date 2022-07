Deulofeu? Il modulo direbbe che non può interessare

Giuntoli nonostante la scelta societaria di lasciare spazio ai grandi temi del mercato, conferma un orientamento tattico già percepito. Ovvero: «Deulofeu?». Sì, è in freezer da un po’. «Il mister sta puntando sul 4-3-3: Dybala sarebbe stato un’opportunità ma avrebbe snaturato l’idea dell’allenatore, e dunque in questa fase non stiamo pensando a un sotto punta. Stiamo però leggendo le chance che ci verranno addosso». A proposito: la Joya è sfumata. «Pensavamo che potesse essere un’opportunità, ripeto, ma poi, parlando con i suoi agenti, abbiamo capito che non era così. E neanche noi per lui». Punto.

Fonte: CdS