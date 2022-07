Cannella (DS): “Io penso che nel Napoli c’è tanta confusione, De Laurentiis ha un carattere particolare”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il dirigente sportivo Giuseppe Cannella.

“Noto molta confusione, quando il calcio significa programmazione. Giuntoli dice che il Napoli ha sempre raggiunto gli obiettivi, è vero, ma quali risultati? Sono traguardi raggiunti che hanno portato introiti. Sento dire che hanno parlato con Dybala e che non sanno se fa al caso loro, il 5 luglio non puoi saperlo. Se cerchi di trattenere Koulibaly gli fai il contratto, inoltre una società che già sa di vendere Kalidou deve avere in programma qualcosa. In Italia, in questo momento, sono tutti validi. Se non andiamo ai mondiali, anche uno come Kim fa il suo. Il Napoli negli ultimi anni ha raggiunto buoni traguardi anche per demeriti degli altri. Dybala è un giocatore di una qualità estrema, ti risolve le partite da solo. Se tu lo vuoi prendere, che è un giocatore importante anche se il calcio è in crisi, devi con il tuo allenatore mettere in piedi delle opportunità e costruire un impianto tattico che ti consente di fare gli investimenti giusti. Ma queste sono cose che andavano fatte a maggio, non ora. Io penso che c’è tanta confusione, dettata dalla proprietà. De Laurentiis ha un carattere particolare, vuole fare tutto in prima persona”.