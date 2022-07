CALCIOMERCATO – Kim il Napoli in vantaggio sul Rennes, l’Inter lo segue se salta Bremer

CALCIOMERCATO – Capitolo difesa. E dunque Kim Min–jae, il gigante coreano del Fenerbahce che Spalletti ha definito: da Napoli e da Champions. «È un calciatore bravo che stiamo seguendo così come altri. Non mi posso prolungare… Stiamo valutando, prendiamo info anche su altri per poi affondare». Il ds, in realtà, ha già affondato: il club azzurro ha garantito il pagamento dei 20 milioni della clausola rescissoria e tratta senza sosta con l’entourage di Kim, e tra l’altro in Francia raccontano che la concorrenza del Rennes sarebbe ormai un pericolo scampato. L’Inter, però, continua a tenerlo sulla propria lista nel caso in cui sfumassero innanzitutto Bremer e poi Akanji, e parallelamente anche l’Everton ci fa un pensiero. Giuntoli sorride: «Se sono fiducioso? «Io sono sempre fiducioso su tutti». La prima alternativa resta il senegalese Abdou Diallo del Psg.

Fonte: CdS