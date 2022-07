Bastone (Giornalista): “Frase interessante di Giuntoli su Dybala”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Nico Bastone:

“Se dovesse arrivare un portiere del calibro di Keylor Navas, allora non so se Meret rinnoverà il contratto perché succederebbe la stessa cosa di Ospina. Bisogna valutare quale sarà il portiere che arriverà. Il Napoli, dovessero uscire Ounas e Petagna, andrà su Deulofeu e Simeone. Se fosse arrivato Spalletti, sarebbero arrivate solo domande di mercato quindi è venuto Giuntoli. Il mister ha detto quello che pensa. C’è una frase interessante di Giuntoli: ‘Dybala ha capito che non siamo un’opportunità per lui”.