Bargiggia: “Dybala? E’ chiaro che ha firmato per la squadra che gli offriva un ingaggio più elevato”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Per quanto riguarda Dybala e la clausola sul contratto con la Roma? “La Joya si è tenuto una scappatoia. È chiaro che tra le tre proposte presentate, il calciatore ha firmato per la squadra che gli offriva un ingaggio più elevato. Il Napoli sarebbe entrato in gioco soltanto a fine agosto, se Paulo fosse stato ancora svincolato. Bisogna rendersi conto che l’argentino è un calciatore che entusiasma esclusivamente il campionato italiano, ma non gli altri tornei europei. È necessario essere lucidi, non ci si può accapigliare per un calciatore come Dybala”.