Avv. Morelli, ag. FIFA: “Kim e Navas in ottica Napoli? Sono entrambi il meglio sul mercato”

Niccolò Morelli, avvocato ed agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione “1 Football Club”. Sulla carta sono senza dubbio i favoriti. Kim e Navas in ottica Napoli? Sono entrambi il meglio sul mercato, al momento. Stante questo, la mancanza di uno come Koulibaly si farà sentire per forza, perché era un leader dentro e fuori dal campo. Serie A? Il livello è basso rispetto agli altri campionati e questo non è più una novità. Ciò nonostante, tutto può sempre cambiare e tutto torna sempre com’era. L’augurio è che i fasti passati si facciano rivedere, ma il monopolio economico del PSG, delle squadre inglesi e spagnole è difficile da ribaltare. Dove ci sono più soldi si acquistano giocatori migliori e il divario si allarga sempre di più. Ciò che è rimasto al nostro campionato è il fascino, oltre ad una scuola calcio importante. Ritorneremo grandi grazie ai giovani.