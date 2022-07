VIDEO – Il saluto di Ospina a Napoli, da brividi: “FORZA NAPOLI SEMPRE!”

Il portiere, ormai ex Napoli, David Ospina, è passato al club arabo dell’Al-Nassr, e ad Instagram ha voluto affidare il suo saluto a Napoli ed ai napoletani con un video e delle parole emozionanti: “Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati . Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, societá e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Un abbraccio e FORZANAPOLISEMPRE “.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCgKkeJTOoW7%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D%26fbclid%3DIwAR3szczb6VGe3FPiqnzqc3OXS1hLM_iTynkgWSSX3sri-EdpGzs9KK8e-PM&h=AT3fnOLvSX4_5pXj2eh6bO0AKj9BvuZInDcqX4Wr-RrB2bt-Vs70U6lWbtLqghn4ONVCmayX7e8XrAwzi6xeW-9f8mpVgm2LMLxSDdbBCEJYw6Zbw75VJPzVScdteTzmgsFa9g