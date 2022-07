SERIE A FEMMINILE – Il capitano Giulia Rizzon rinnova con il Como Women

F.C. Como Women è lieta di annunciare il rinnovo per un’altro anno del capitano Giulia Rizzon.

Arrivata nel 2019 dal Mozzanica, Giulia si appresta ad affrontare la sua quarta stagione al Como. Lo scorso anno il capitano è risultata decisiva per la promozione in Serie A, realizzando 5 reti in 26 presenze (2271 minuti giocati).

“Sono molto contenta di aver raggiunto questo traguardo (la Serie A) assieme al presidente Stefano Verga – ha dichiarato Giulia – Ho sposato il suo progetto tre anni fa, quando mi convinse dicendomi di voler raggiungere la massima serie nel giro di tre anni. Sono onorata che mi abbia dato ancora modo di poterlo rappresentare in campo vestendo per il quarto anno consecutivo la maglia del Como”.

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato il rinnovo del capitano: “In campo Giulia non si discute, è un difensore centrale elegante, dai piedi buoni, gioca sempre a testa alta e fa partire l’azione da dietro. Fuori dal campo è una ragazza speciale, che rispecchia tutti i valori del Como Women. Si fa in quattro per la squadra, per il club e per tutte le compagne. Sono felicissimo del suo rinnovo”.

Rizzon raggiungerà le altre componenti della squadra sabato 23 luglio in occasione del primo giorno di raduno al centro sportivo di Pontelambro. Dopodiché, le ragazze disputeranno un’amichevole di alto livello sabato 30 luglio al Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Infine, partiranno in direzione Marileva (Trentino-Alto Adige), località scelta per ospitare il ritiro pre-season del Como Women.

Fonte: Angelo Frusciante Como Women