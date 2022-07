Salvione: “E’ forse il peggior momento dell’era De Laurentiis”

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Cosa è pesato sulla scelta di Dybala?

“Evidentemente la pressione che ha fatto Mourinho, insieme al progetto tecnico della Roma, lo ha convinto. Va sottolineato il grande lavoro dei Friedkin che in meno di un anno hanno portato il tecnico portoghese, hanno vinto la Conference League e preso Dybala. Inoltre, hanno chiuso l’accordo per la realizzazione del nuovo stadio. Tutto ciò, senza dire mai una parola, hanno fatto solo fatti. Questo è un altro giorno di festa per i supporters giallorossi, con il progetto tecnico che fa ulteriormente crescere la stima nei confronti della squadra. Il record di abbonamenti lo testimonia”.

Bel progetto a Roma, a Napoli non si può dire lo stesso

“Al momento no, è forse il peggior momento dell’era De Laurentiis. Nei primi anni di Serie C e di Serie A c’era più entusiasmo di oggi, nonostante la squadra si giocherà la Champions nella prossima stagione. Questione di prospettive, i tifosi non vedono la luce in fondo al tunnel. Aspettiamo la chiusura del mercato per capire chi arriverà a disposizione di Spalletti, anche se, ad esempio, Kim non stuzzica la piazza. A Roma arriva Dybala, a Napoli un coreano dal campionato turco. I presupposti non sono dei migliori”