Real Madrid – Si va a caccia di futuri blancos in terra campana

Uno su cento ce la fa. Successo straordinario per il Clinic Camp Real Madrid conclusosi presso i campi sportivi della Ssd Europa dell’Istituto Sacro Cuore. Centocinque ragazzini, nati tra il 2005 al 2015, hanno potuto allenarsi per una settimana con tecnici inviati dai blancos in Italia anche per scovare nuovi talenti in terra napoletana. Al termine dello stage uno dei giovanissimi napoletani è stato selezionato per allenarsi una settimana nel centro sportivo del Real Madrid con i collaboratori di Carlo Ancelotti. Dei 105 allievi napoletani, in sei parteciperanno invece ad una selezione tra tutti i baby-calciatori già selezionati in tutta Italia fra tutti gli altri camp del Real di Ancelotti sul territorio nazionale. Tra i cento ragazzini che si sono messi in luce viene segnalato un ragazzino che compirà 7 anni a fine mese, Raffaele Di Costanzo. I galcaticos, per ora, hanno scelto un ragazzino più grande che potrà svolgere alcuni allenamenti direttamente a Madrid.