Rai – Spunta un nuovo nome per sostituire Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, durante la trasmissione “La Domenica Sportiva Estate” ha parlato delle possibili mosse di mercato del Napoli, in particolare dei nomi che si valutano per sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea. “Il Napoli come sostituto di Koulibaly valuta Diallo, il problema è discutere lo stipendio del giocatore. Un altro nome nuovo è Manuel Akanji del Borussia Dortmund, profilo che piace molto a Spalletti ma difficile, perché è anche nella lista del Manchester United anche se non come primo nome. Poi ci sono i due difensori proprio dello United, Bailly e Lindelof, bravi ma di piede destro. Ed ancora Cissé e Acerbi. Su Kim, di cui si parla molto, arriva da parte del Napoli la notizia che non vorrebbe bruciarsi lo slot da extracomunitario. Poi il club di De Laurentiis è rimasto un po’ indispettito dal tergiversare del giocatore che sembra voler andare al Rennes”.