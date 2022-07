Petagna verso Monza: il nodo da sciogliere è la formula

Sempre più verso Monza, Andrea Petagna. L’attaccante del Napoli potrebbe approdare nel club dell’ amico/estimatore, Adriano Galliani. Occorre definire solo un dettaglio e riguarda la formula. Al Napoli non piace quell’ obbligo di riscatto legato alla salvezza…La Gazzetta dello Sport scrive:

“Andrea Petagna sembra aver superato Andrea Pinamonti nelle gerarchie. Sembra, perché i margini di manovra con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono illimitati. Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli si deve sciogliere un solo nodo, quello della formula. Il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe legare l’obbligo del riscatto alla salvezza, ma a condizioni legate più a presenze del giocatore. Sulla cifra finale invece il punto di equilibrio non dovrebbe discostarsi molto dai 15 milioni tra prestito e riscatto. Sempre che Pinamonti non torni ad avvicinarsi a cifre e condizioni più interessanti… Anche perché al momento uno esclude l’altro”.