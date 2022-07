Per Deulofeu “ritorno” di fiamma, per Ounas iniziano ad arrivare le pretendenti

In casa Napoli sono giorni intensi per il mercato estivo, anche se da oggi va depennato Dybala, visto che sarà un nuovo giocatore della Roma, perciò si guarderà altrove. Nelle ultime ore, come ha riportato il Corriere dello Sport, c’è stato un “ritorno” di fiamma per Deulofeu dell’Udinese. Da tempo c’è l’accordo con l’esterno spagnolo con ingaggio da 2,5 milioni e contratto da 5 anni. Va fatta una cessione e sembra che per Ounas iniziano ad arrivare le pretendenti. Soprattutto dalla Francia, il Marsiglia e il Nizza su tutti. In caso di addio del franco-algerino, allora l’affondo per Deulofeu che per fortuna nulla di serio, dopo l’infortunio nell’amichevole di sabato pomeriggio.

La Redazione