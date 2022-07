Osimhen con Kvara: ok la coppia è giusta

C’era grande attesa per il debutto insieme da titolari di Kvaratskhelia e Osimhen. Ieri Spalletti li ha schierati dal primo minuto uno accanto all’altro con Lozano a destra e, dopo cinque minuti, la risposta è stata positiva. Kvara ha ricevuto la sponda di Osimhen e ha segnato il suo terzo gol trentino ricevendo applausi e poi la stima in parole del tecnico: «Kvara ci ha messo tutta la sua qualità nel primo tempo. Si tratta di un degno sostituto di un campione come Insigne».

Osimhen non ha trovato il gol ma si è mosso bene e per Spalletti per ora può bastare: «Victor deve trovare la migliore condizione, ma sappiamo bene quale è il suo grande potenziale e andremo a lavorare sulle sue qualità non ancora espresse».

Fonte: CdS