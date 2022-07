Ieri il Napoli ha giocato la sua seconda amichevole estiva contro il Perugia vincendo per 4-1, l’ultima giocata in Trentino. La cosa che ha colpito tanto in questa gara è stato il feeling fra Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, neo acquisto del Napoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Osimhen e Kvaratskhelia: OK, la coppia è giusta. E bastano appena cinque minuti dell’amichevole con il Perugia, la seconda e ultima della parentesi in Trentino vinta per 4-1, per intuire che con il tempo e i tempi giusti, Osi e Kvara sono destinati a trascinare il Napoli fuori dalla nebbia di questi tempi un po’ così. Gli addii e le rivoluzioni, del resto, sono sempre accompagnati dai dubbi, ma la squadra che Spalletti ha cominciato a modellare e rimodulare in questi giorni di lavoro in Trentino deve acquisire soprattutto sicurezze, oltre che meccanismi. Di sfrontatezza e talento, beh, ce n’è ancora nonostante le partenze di Insigne e Mertens: Kvara a sinistra è un fulmine che crea superiorità e gioca in verticale così come piace a Osi, un altro velocista straordinario. I due giovani figli del vento hanno già cominciato a cercarsi, a duettare, ma poi alla lunga ha vinto la stanchezza e il sole è tramontato all’improvviso. Tutto normale d’estate, altroché. Tutto OK”.