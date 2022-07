Mercato, ricapitolando…entrate, uscite, rinnovi e vertici telefonici…

Mercato. Ricapitolando…Ostigard ha superato le visite mediche. Per Kim Min-jae, il Fenerbahce ha appuntamento in queste ore con il Napoli che continua a mantenere la propria posizione: non vuole versare i 20 milioni della clausola. Giuntoli ha aperto un canale col Psg per Abdou Diallo, che però non vorrebbe il prestito. Deulofeu, il Napoli e l’Udinese sono ormai a un passo dall’intesa totale: 16 milioni al club friulano e 2 allo spagnolo. Petagna andrà al Monza, Galliani vuole anticipare i tempi e forse già stasera alzerà l’offerta. Dovrebbero entrare in cassa altri 12-15 milioni. Non male. Nel reparto avanzato la prima scelta di De Laurentiis resta Armando Broja, 20 anni, per Zielinski nessun muro alzato mentre il Bayern Monaco ha chiesto attraverso alcuni intermediari se 100 milioni può essere un prezzo trattabile per Osimhen. Con Ounas non si parla più di rinnovo, Meret invece rinnova fino al 2027, per il secondo Sirigu resta in pole. Vertice telefonico nelle prossime ore con il Verona: non c’è solo Simeone come opzione, ma anche un vecchio pupillo, Barak. Il ds Giuntoli prende notizie. E prepara le cessioni. Come quella di Elmas, che Spalletti vorrebbe tenere ancora. Già sono stati tanti gli addii, meglio da questo momento cambiare il meno possibile.

Il Mattino