Kim Min-Jae, la passione per la bicicletta e le donazioni: tutto sull’obiettivo del Napoli

Con una laurea in economia aziendale e 498 mila follower su Instagram, Kim Min-Jae è entrato nel mirino dei club europei, tra cui il Napoli che sta cercando di battere la concorrenza del Rennes. La sua è una famiglia di sportivi (il fratello gioca in porta e il padre praticava il judo) e si è avvicinato al mondo del calcio grazie allo zio, ex allenatore, presente sugli spalti quando Kim esordì con la nazionale sudcoreana contro l’Iran. Con la Corea del Sud si è laureato due volte campione dell’Asia Orientale e ha vinto la medaglia d’oro con la Nazionale Under-23 ai giochi del 2019. Non solo il calcio, però: Kim Min-Jae è appassionato di biciletta, tanto da farsi fotografare con una tuta professionale indosso e ama fare escursioni per staccare dal rettangolo verde. Non è indifferente alla sofferenza dei più deboli: ha donato 37 mila euro nel 2021 alla Purme Foundation, che aiuta i bambini disabili in Corea del Sud. Per questo gesto, è stato nominato ambasciatore dell’organizzazione. Papà da tre anni, Kim Min-Jae ha fatto mettere una mini porta nel giardino di casa sua. Il figlio seguirà le orme del padre? Il background familiare c’è.

Fonte: Corriere dello Sport