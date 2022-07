Il Mattino: “Dimaro 2022 peggio del 2016 quando partì il Pipita”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro Arpaia (Il Mattino):

“Questo Dimaro 2022 rischia di poter superare il Dimaro 2016 quando partì Higuain. È un ritiro che resterà nella testa dei tifosi soprattutto per l’addio di Koulibaly. Chiederei a Giuntoli cosa ha in mente la società. Perdere Koulibaly può anche essere una pagina da cambiare, ma perdere i tifosi sarebbe una cosa non buona in una stagione dove serve vicinanza. Dybala? Forse è andato alla Roma per l’allenatore, il progetto e l’entusiasmo della città che non è legato alla vittoria della Conference League. Ha comunicato benissimo negli ultimi due anni. Questa ondata di abbonamenti che sfiora i 40.000 fa gola ai calciatori. Un voto al ritiro? Sicuramente sufficiente, c’è una tifoseria diversa da quella che vediamo al Napoli. Rispetto allo scorso anno è stata sicuramente una bella esperienza. Al ritiro do un 6.5/7 e spero di dare 8 a Castel di Sangro”.