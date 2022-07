Il Brighton ufficializza il passaggio di Ostigard al Napoli

Leo Ostigard ha completato un passaggio permanente in Serie A del Napoli per i termini non divulgati, soggetto a autorizzazione internazionale.

L’internazionale norvegese ha impressionato in Italia nella seconda metà della scorsa stagione mentre era in prestito con il Genoa, suscitando l’interesse del Napoli.

Il direttore tecnico David Weir ha detto: “Leo ha avuto davvero successo in prestito in Germania, Italia e qui nel Regno Unito nel campionato con Coventry City e Stoke City, quindi non è stata una sorpresa che abbia attirato così tanto interesse da un club italiano come il Napoli.

Egli è anche desideroso di giocare a calcio senior regolare e affermarsi come un giocatore permanente. Questo non è stato qualcosa che siamo stati in grado di garantire per Leo, quindi il trasferimento è un bene per entrambe le squadre e il giocatore.

“È la testimonianza dell’accademia del club, del programma di sviluppo e del sistema di prestiti, e anche di Leo. Ha lavorato molto duramente ed è stato un professionista assoluto nel suo approccio e atteggiamento

“Questo trasferimento è il risultato diretto di quella dedizione e professionalità sul campo di allenamento, giorno per giorno e nelle partite. A nome del club vorrei augurargli il meglio per la sua futura carriera e per la stagione a venire.”

Leo avrà la prospettiva di calcio Champions League con il Napoli questa stagione, dopo il club finito terzo in Serie A dietro AC Milan e Inter.

Leo è entrato in Albion dall’Eliteserien norvegese Molde FK nell’agosto 2018. Ha trascorso la stagione 2019/20 in prestito con la squadra tedesca di seconda divisione St Pauli e, dopo un periodo impressionante lì, con una stagione a Coventry squadra del campionato.

Ha ricevuto la sua prima chiamata internazionale fino alla squadra senior norvegese nel mese di settembre 2020, e ha fatto cinque presenze per il suo paese.

La scorsa stagione ha trascorso la prima metà della stagione in prestito con lo Stoke prima di trasferirsi al Genoa nella finestra di gennaio.

E’ quanto riportato dal sito del Brighton