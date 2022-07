I. Zazzaroni: “Con Kim e Navas il Napoli sarebbe più forte del 2021”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:

“Al Napoli servono due acquisti per essere superiore allo scorso anno. Un portiere (Keylor Navas) e Kim Min-jae. Kvaratskhelia è un giocatore interessante, è arrivato Olivera. Per il resto tutto uguale. Deulofeu è un giocatore eccellente. Il Napoli non perderebbe con questi acquisti, anzi. Sappiamo che Koulibaly voleva andare via, stessa cosa Insigne non si è trovato l’accordo per il rinnovo. Mertens potrebbe fare comodo però ha un’età. Il Napoli resta tra le prime forze del campionato se prende portiere e difensore centrale”.