Ovviamente, vista la portata del personaggio e la sua storia calcistica, durante la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, non potevano non esserci riferimenti alla situazione Mertens.

“Con lui ha un rapporto personale il presidente De Laurentiis. Ci ha parlato lui in passato, adesso, ciò che succederà in futuro non si può sapere e non lo so, ma Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri”.