Giovanni Simeone sarà “spettatore” della trattativa Monza-Petagna

Il Napoli prosegue la preparazione a Dimaro-Folgarida, dove ieri ha disputato la seconda amichevole contro il Perugia. Contro gli umbri, test più indicativo, rispetto all’Anuane e successo per 4-1. Tra i marcatori anche Andrea Petagna che probabilmente nei prossimi giorni potrebbe andare al Monza. Secondo il Corriere dello Sport nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra le parti per chiudere l’operazione. Dopo la cessione del bomber ex Atalanta e Spal, si affonderà con l’Hellas Verona per Giovanni Simeone, dove l’accordo sarebbe prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. Prima la questione Petagna e poi si andrà sul figlio di Diego Simeone.

La Redazione