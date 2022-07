Giovanni Scotto: “Novità su Deulofeu. Su Ostigard annuncio in serata”

Il Napoli è sempre sul pezzo sul mercato e dopo la vicenda Dybala, vuole cercare di completare la squadra nei prossimi giorni. Sulle strategie del club arrivano aggiornamenti su twitter dal giornalista Giovanni Scotto.

Il #Napoli è vicinissimo a #Deuloeu e spinge per chiudere già oggi per #Kim. Si aspetta la cessione di #Petagna per andare su #Simeone. Per il portiere servirà più tempo.

— Giovanni Scotto (@scottotweet) July 18, 2022