Paulo Dybala ha accettato l’offerta della Roma. Come rivelato da ‘Sky Sport’, lo svincolato argentino ha accettato l’offerta giallorossa di 4 milioni di euro come parte fissa, più circa 1,5 milioni di bonus variabili, legati alle sue prestazioni ed ai risultati di squadra. e dunque si prepara a mettersi a disposizione di José Mourinho per la prossima stagione. Colpo da novanta, dunque, da parte del club capitolino, che si assicura un calciatore di altissimo livello a parametro zero.