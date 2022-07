EURO CALCIO FEMMINILE – Italia-Belgio 0-1, azzurre eliminate e un passo indietro dopo il Mondiale

Questa sera all’Accademy di Manchester l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha affrontato il Belgio e il compito era di vincere per qualificarsi ai quarti degli Europei. Arriva subito il vantaggio della Francia contro l’Islanda e le azzurre sfiorano il gol con Girelli, parata di Evrard. Le fiamminghe ci provano con Dohnt in spaccata, ma non alza la sfera e blocca Giuliani. La partita si gioca a ritmi lenti e ci sono poche occasioni. Ad inizio ripresa arriva il vantaggio del Belgio con De Caigny che con un diagonale batte Giuliani. Italia ha subito l’occasione per pareggiare, ma Girelli a giro coglie la traversa. Il c.t. Bertolini fa entrare Giacinti e Sabatino per dare all’attacco più dinamismo e l’ex Napoli sfiora il pari, ma il suo tiro è deviato e palla in angolo. Nel finale palo anche delle ospiti con Wullaert. Una sconfitta che inevitabilmente significa addio agli Europei e sul piano del gioco e del ritmo passi indietro dopo il Mondiale di tre anni fa. Ora servirà capirne i motivi, centrare i Mondiali ed arrivarci con un altro spirito con la speranza che il movimento cresca.

Milena Bertolini (c.t. Italia): “Sapevamo che in questo girone, al di là della Francia, era equilibrato. La pesante sconfitta contro le transalpine, ha pesato, a livello mentale e ci ha condizionato. Le aspettative? Forse erano altissime e a volte eccessive. Al Mondiale abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, il movimento sta crescendo ma ci vorrà ancora tanto per fare ancora meglio. Noi non siamo divisi dal punto di vista fisico, mentale e non solo, ma credo che sia stato mentale e questo è un dato inconfutabile. Come ripartire? Dovremo fare tesoro, capire le cose fatte bene e meno, perchè da queste serate si può risalire. Io credo che resterò anche l’anno prossimo che ci sarà il mondiale”.

Barbara Bonansea (att. Italia): “Ci dispiace molto essere usciti dal girone. Il 5-0 del primo tempo contro la Francia? Ci è crollato il mondo addosso e lo abbiamo pagato contro Islanda e Belgio. Noi del blocco Juventus abbiamo giocato tanto, ma fisicamente c’eravamo, mentre contro le transalpine non siamo entrate con la testa giusta”.