Ecco cosa ha raccontato la gara a Spalletti: “Quest’anno conteranno tecnica e personalità”

Sono state tante le indicazioni che Spalletti ha ricevuto contro una squadra di Serie B come il Perugia battuto per 4-1: «Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e siamo riusciti a renderci diverse volte pericolosi. È chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo». Il Napoli lo ha fatto per quasi tutta la gara a eccezione di alcune comprensibili pause dato il periodo e i carichi di lavoro che si avvertono in questo periodo.

Fonte: CdS