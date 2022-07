Dybala/Roma: a convincere la Joja è stata la clausola rescissoria

Dybala nella notte è diventato un giocatore della Roma. Andrà a percepire, come si legge su l’edizione on line del Corriere dello Sport, tra i 4,5 e i 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Oltre alla parte fissa anche bonus (alcuni molto facili) per arrivare a circa 6 milioni netti a stagione. Insomma, la cifra che la Joja aveva chiesto inizialmente per accettare una nuova destinazione. A questo si aggiunge anche una clausola rescissoria inserita nell’accordo che ha dato un incentivo in più per chiudere l’affare e arriva alla fumata bianca. (La clausola, in pratica, rende il giocatore più libero)