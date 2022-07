DIFESA – Dopo Ostigard, il Napoli rilancia per Kim

Ieri pomeriggio il Napoli ha accolto il difensore ex Genoa e Brighton Leo Ostigard, dopo che ha superato le visite mediche tra la giornata di sabato e nella mattina di ieri. Ora si attende solo il twitter presidenziale e poi si aggregherà al gruppo di Spalletti. Adesso l’obiettivo è il sostituto di Koulibaly e ieri c’è stato il rilancio per Kim Min Jae. Come riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro sta cercando la quadratura del cerchio con il Fenerbache, senza contare che la Champions League è una vetrina davvero importante. Il Rennes è sempre alla finestra, oltre al fatto che Genesio lo ha già allenato in Cina. Le prossime ore saranno decisive, altrimenti l’alternativa è Diallo del Psg, connazionale di K2, anche se il giocatore è in tournée in America con la squadra francese.

La Redazione