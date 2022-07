Deulofeu e Politano, il mister ne ha parlato nel post gara

Ai microfoni della radio ufficiale:

I tifosi aspettano cenni dalla società: «Il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all’ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative e c’è difficoltà a trovare soldini. È chiaro che la preoccupazione nei tifosi per le partenze c’è e se non gli facciamo vedere la qualità che erano abituati a vedere, diventa difficile, dobbiamo dimostrare che con la personalità e la qualità del gioco si può sopperire».



Su Deulofeu, Spalletti ha aggiunto: «Deulofeu più vicino? Mi fido della società e di Giuntoli che ha il termometro su questi nomi che circolano, a volte si possono fare delle sterzate, sicuramente i giocatori che arriveranno potranno sostituire coloro che sono partiti».

Politano, altro gol dopo la doppietta con l’Anaune, è per l’allenatore risorsa preziosa: «Non so cosa vi è stato raccontato e perché volete far diventare un caso, sono un allenatore che a fine campionato ha ricevuto delle notizie. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo come l’anno scorso, noi siamo tutti contenti, l’ho soltanto subita questa situazione».

Fonte: CdS