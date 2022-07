UFFICIALE – Valentina Ceronia è guarita dal Covd

Domani contro il Belgio, per l’Italia del c.t. Milena Bertolini, è la gara da dentro o fuori per gli Europei. Dovrà vincere e sperare che non faccia altrettanto la Finlandia contro la Francia. Nel frattempo arriva una buona notizia per il tecnico delle azzurre, infatti è guarita dal Covid la centrocampista Valentina Cernoia, elemento cardine della mediana per geometrie e la manovra dell’Italia. Per il resto probabile duo d’attacco Bonansea-Girelli, mentre si valuteranno le condizioni di Sara Gama.

La Redazione