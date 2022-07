Telefonata fra Mourinho e Dybala, lo scopo è portarlo alla Roma, ma non è semplice

E’ un obiettivo del Napoli, anche se un pò sopra i limiti economici imposti dalla società azzurra, ma anche la Roma vuole Paulo Dybala, tanto che La Gazzetta dello Sport, scrive di una telefonata fatta direttamente da Mourinho, per convincere la Joya a vestire la maglia giallorossa. “Lo ha chiamato direttamente lui, e non è neanche la prima volta che succede. Oggi, però, prima di tuffarsi anima e corpo nella terza amichevole della sua Roma (stavolta contro la Portimonense) José Mourinho ha preso il suo cellulare e ha digitato il numero di Paulo Dybala. Una telefonata amichevole, conviviale per alcuni sensi, di certo utile per tenere caldo il contatto con il fantasista argentino, non a caso chiamato affettuosamente “Paolone”.

Ma sicuramente l’affare è più complicato di quello che può sembrare. “A Trigoria, infatti, non possono permettersi di arrivare all’ingaggio chiesto da Dybala, che tra l’altro ha molto più di una semplice promessa con l’Inter. Resta però il fatto che Mou ci vuole provare fino alla fine e che Dybala ha garantito all’allenatore portoghese di tenere in considerazione eventualmente i giallorossi, se non dovessero esserci nei prossimi giorni sviluppi definitivi con l’Inter. Mou ci spera, la Roma resta in attesa per poi capire cosa succederà”.