SPORTMEDIASET – Le ultime su Petagna e le cifre per Simeone

In casa Napoli oggi è tempo di test amichevole, il primo di un certo spessore contro il Perugia, ma il mercato resta un pallino del club azzurro. Le ultime sul tema da parte Daniele Miceli di Spormediaset. “Oggi primo giorno a Dimaro per Leo Ostigard che in questi minuti si sta avviando in Trentino. Per il sostituto di Koulibaly c’è ancora una possibilità per Kim, fin che non firma con il Rennes, ma avanza Diallo che vuole l’azzurro ma il Psg dovrebbe contribuire all0ingaggio. Infine martedì dovrebbe essere il giorno del passaggio al Monza di Petagna, poi si procederà all’acquisto di Simeone, prestito con obbligo di riscatto tra i 15 e i 18 milioni”.

La Redazione