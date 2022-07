Sky – La Roma ha formulato sua offerta per Dybala

La Roma è in corsa col Napoli per Paulo Dybala, svincolato dalla Juve, ed in attesa di conoscere il suo futuro. Come riportato da Sky Sport, oggi c’è stato un confronto tra il club giallorosso, il giocatore e i suoi agenti. La Roma ha formulato la sua offerta: 4,5mln più bonus, Dybala chiedeva 6mln netti. Inoltre il ds Thiago Pinto ha spiegato il progetto all’ex Juve, ora si attende la risposta.