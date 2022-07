SKY – Il Napoli torna in corsa per Kim. Gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli, in attesa del twitter presidenziale di De Laurentiis, su Ostigard, pensa sempre ai difensori, soprattutto il sostituto di Koulibaly. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il club azzurro è tornato in corsa per Kim. Il calciatore sud-coreano sembrava ad un passo dal Rennes, ma la fase di stallo ha riparto i giochi. Senza dimenticare il famoso blitz della società partenopea ad Instambul nelle ultime ore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Kim-Min Jae sarà o meno del Napoli.

La Redazione