Simeone-Napoli, tutto ormai dipenderà da Petagna

Il Napoli nei prossimi giorni dovrà accelerare per completare al meglio la rosa e un reparto che presto potrebbe cambiare è l’attacco. Come riporta il CdS, non è un mistero che Andrea Petagna ha scelto il Monza, ora va trovata la quadra tra i due club. Entro mercoledì è previsto l’incontro decisivo e solo dopo la cessione del bomber ex Atalanta e Spal, si andrà dritti verso Simeone. La punta argentina ha detto di sì e sarebbe la valida alternativa in attacco ad Osimhen.

La Redazione