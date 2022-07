Rottura totale con Mertens che perde anche la Lazio

Ma al solito Ramadani è stato chiesto, oltre che di Broja, di sondare la disponibilità del Chelsea per il prestito di Kepa Arrizabalaga, per tutti Kepa. Ingaggio stellare, quasi 9 milioni, ma ormai lì è una riserva. Solo una suggestione. Mertens è sempre più lontano dalla Lazio e, in ogni caso, con il Napoli ormai le trattative sono interrotte da tempo. Non c’è alcuna intenzione né da parte del club né da parte sua di ricucire lo strappo. La rottura è totale. Poi c’è Dybala che il Napoli osserva da assai lontano anche perché i dubbi sull’argentino non sono solamente di carattere economico. Fonte: Il Mattino