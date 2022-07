Repubblica – C’è un motivo per cui De Laurentiis era assente ieri alla presentazione

Ieri sera, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è stata presentata ufficialmente la squadra del Napoli, che si trova in Trentino per l’annuale ritiro di preparazione alla nuova stagione, ma sul palco si è fatta sentire l’assenza del presidente De Laurentiis, arrivato lì nella giornata di giovedì. Stando a quanto scrive Repubblica un motivo c’è, “Il presidente azzurro non si è fatto vedere con ogni probabilità per evitare contestazioni da parte del pubblico, che non sono comunque mancate. Non gli sono stati risparmiati, infatti, cori e striscioni con ‘A16’. La sua presenza agli allenamenti era nelle passate stagioni la regola, come i suoi show con i fedelissimi al seguito degli azzurri e le sue disquisizioni a 360 gradi sulle trattative di mercato. Stavolta, invece, ADL sa di essere inviso ad una parte della tifoseria e di dover fare qualcosa per recuperare la sua credibilità agli occhi dei tifosi”.