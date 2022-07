Petagna andrà al Monza, ormai Galliani ha lasciato intendere che toglierà come opzione per il riscatto la permanenza in serie A. Tradotto, entrano in cassa altri 12-15 milioni. Non proprio spiccioli. Sarebbe il via libera a Simeone del Verona? Calma, la prima scelta di De Laurentiis resta Armando Broja, altra baby scommessa 20enne che il Chelsea non vorrebbe dar via. Ma Ramadani sta per portare la richiesta dei Blues. Fonte: Il Mattino