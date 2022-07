Ostigard voleva vestire la maglia del suo idolo e ce l’ha fatta

Leo Ostigard è arrivato in Italia. A Roma. E lentamente ha cominciato ad avvicinarsi al grande obiettivo inseguito e voluto a ogni costo: diventare un giocatore del Napoli per indossare la maglia che anni fa è stata del suo idolo, Fabio Cannavaro, e giocare in Champions. L’ufficializzazione del terzo acquisto è dietro l’angolo, proprio come Leo. Si aggregherà alla squadra per vivere gli ultimi giorni tra le Dolomiti insieme con il resto dei compagni. Alla fine, insomma, ha vinto lui, tenace nel rifiutare qualsiasi altra proposta: estero e Italia, per la precisione il Torino, il club che a un certo punto il Brighton aveva scelto per questioni di offerta.

Fonte: Cds