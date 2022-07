Nell’ultima gara di Dimaro, Spalletti li vuole uno vicino all’altro

Osimhen, per conoscersi e creare empatia. Spalletti proverà entrambi, uno accanto all’altro, dall’inizio, nella seconda uscita stagionale, l’ultima amichevole di Dimaro in programma oggi alle ore 18 contro il Perugia (come con l’Anaune, diretta sul profilo ufficiale Facebook del club). Giovedì si sono sfiorati appena: il talento georgiano è rimasto in panchina all’intervallo dopo lo show all’esordio, Osi ha fatto il suo debutto all’inizio del secondo tempo.

Oggi vorrà ripetersi, c’è grande curiosità per l’asse Kvara-Osi, tandem che promette spettacolo per qualità e velocità di pensiero e di esecuzione. Il georgiano va veloce, ha gamba e corsa per (in)seguire Victor, scortando la sua esuberanza. Sprazzi d’intesa si potranno ammirare domani, contro il Perugia, in attesa di altri test e, ovviamente, del debutto di campionato contro il Verona.

Fonte: CdS